Більше тисячі окупантів і 32 броньовані машини: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Впродовж 1 жовтня українські захисники ліквідували на фронті 1130 російських окупантів. Також знищено 32 бойові броньовані машини і 14 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 655560 (+1130) осіб ліквідовано;
- танків - 8887 (+4) од.;
- бойових броньованих машин - 17579 (+32) од.;
- артилерійських систем - 18869 (+14) од.;
- РСЗВ - 1204 од.;
- засоби ППО - 963 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16348 (+26) од.;
- крилатих ракет - 2613 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 25692 (+71) од.;
- спеціальної техніки - 3318 (+4) од.
Нагадаємо, за даними нового генсека НАТО Марка Рютте, російські втрати вбитими та пораненими з початку війни становлять 500 тисяч.
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