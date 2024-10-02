ua en ru
Ср, 02 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Більше тисячі окупантів і 32 броньовані машини: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Середа 02 жовтня 2024 07:56
UA EN RU
Більше тисячі окупантів і 32 броньовані машини: Генштаб оновив втрати РФ у війні Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Впродовж 1 жовтня українські захисники ліквідували на фронті 1130 російських окупантів. Також знищено 32 бойові броньовані машини і 14 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 655560 (+1130) осіб ліквідовано;
  • танків - 8887 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 17579 (+32) од.;
  • артилерійських систем - 18869 (+14) од.;
  • РСЗВ - 1204 од.;
  • засоби ППО - 963 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16348 (+26) од.;
  • крилатих ракет - 2613 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25692 (+71) од.;
  • спеціальної техніки - 3318 (+4) од.

Більше тисячі окупантів і 32 броньовані машини: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Нагадаємо, за даними нового генсека НАТО Марка Рютте, російські втрати вбитими та пораненими з початку війни становлять 500 тисяч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни, ймовірно, захопили Вугледар, - ISW
Росіяни, ймовірно, захопили Вугледар, - ISW
DAILY
Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Під натиском окупанта. Чи втримають ЗСУ Вугледар і Покровськ та які цілі у РФ до холодів