Більше тисячі окупантів і 32 броньовані машини: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Впродовж 1 жовтня українські захисники ліквідували на фронті 1130 російських окупантів. Також знищено 32 бойові броньовані машини і 14 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.10.24 орієнтовно склали:

Нагадаємо, за даними нового генсека НАТО Марка Рютте, російські втрати вбитими та пораненими з початку війни становлять 500 тисяч.

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