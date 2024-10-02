Украинские бойцы отразили массированный штурм россиян на Харьковском направлении (видео)

Ситуация на фронте и потери РФ

По данным Генштаба, с начала суток, 2 октября, на фронте произошло 57 боевых столкновений. Горячее сегодня на Кураховском направлении, также враг активен на Покровском.

Кроме того, сегодня стало известно, что Силы обороны Украины вышли из Угледара Донецкой области. Целью было сохранение личного состава и боевой техники.

За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1130 российских оккупантов. Кроме этого, были уничтожены 4 танка, 32 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем и другая техника врага.

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