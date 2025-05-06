Украинские бойцы отбили атаку и захватили российского штурмовика под Волчанском
Украинские пограничники отбили попытку штурма на Волчанском направлении и взяли в плен российского военного. Противник понес потери и был вынужден отступить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Очередную атаку российских оккупантов под Волчанском отбили военнослужащие бригады Госпогранслужбы "Форпост".
Как рассказали военные, противник пытался штурмовать украинские позиции, однако под плотным огнем украинских защитников был вынужден отступить с потерями.
"Благодаря профессиональным и решительным действиям пограничников попытка прорыва завершилась провалом. В ходе боя один из российских военнослужащих попал в плен", - рассказали пограничники.
Украинским военным удалось установить, что пленный россиянин - уроженец Курской области, имеет звание прапорщика и участвовал в штурме в составе штурмового подразделения "Шторм Z".
Это подразделение формируют из осужденных - пленный ранее отбывал наказание за дезертирство из одной из воинских частей ВС РФ.
Успешную работу воинов, которая закончилась пленением оккупанта, Госпогранслужба показала на видео.
"В плену он поблагодарил украинских бойцов за спасенную жизнь и оказанную помощь", - рассказали о штурмовике пограничники.
Пленные россияне
Напомним, недавно бойцы 15 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" взяли в плен вражескую группу пехоты на купянском направлении.
Также украинские десантники взяли в плен очередную группу оккупантов в Курской области. Сдались сразу девять россиян.
Ранее бойцы бригады Национальной полиции "Хищник" взяли в плен трех россиян в Торецке. Пленные заявили о намерении присоединиться к "Российскому добровольческому корпусу" ("РДК").
Также недавно бойцы ССО успешно очистили часть населенного пункта от врага. Во время операции также захватили россиянина в плен.
Потери России в войне
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 959 тысяч военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1430 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 3 танка, 5 боевых бронированных машин, 61 артиллерийскую систему, 145 дронов и другую технику врага.
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