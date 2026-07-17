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Українські бійці провели штурм дронами та наземним роботом (відео)

23:18 17.07.2026 Пт
2 хв
Спочатку до позицій ворога вирушила машина, а вже потім - люди
aimg Катерина Коваль
Українські бійці провели штурм дронами та наземним роботом (відео) Фото: українські військові використовують сучасні технології (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Бійці 33-го окремого штурмового полку знищили позицію противника завдяки наземному роботизованому комплексу Droid TW 12.7 та дронам - без прямого залучення особового складу в небезпечну зону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 33-й окремий штурмовий полк.

Як пройшла операція

Першим до позицій противника рушив саме Droid TW 12.7 - військові дистанційно керували комплексом і відкрили вогонь по окупантах, не наражаючи бійців на прямий ризик.

Після роботи наземного робота до операції долучились безпілотники, які завдали точних ударів по ворожій позиції. Саме поєднання наземних і повітряних роботизованих систем дозволило послідовно уразити ворога та виконати завдання з мінімальним залученням військових у небезпечній зоні.

Що вміє Droid TW 12.7

Комплекс розробила команда українських інженерів компанії DevDroid як рішення для розвідки та вогневих завдань на полі бою. Дистанційне керування, вбудований балістичний обчислювач та алгоритми штучного інтелекту дозволяють точно виявляти, захоплювати й уражати цілі.

Робот оснащений дистанційно керованою турелю під кулемет M2 Browning калібром 12,7 мм, здатну уражати легкоброньовані цілі - БМП, БТР та броньовані автомобілі, а також неброньовану техніку супротивника.

Крім того, комплекс ефективний проти живої сили противника на коротких і середніх дистанціях, здатен пригнічувати вогнем взводні та опорні пункти ворога.

Українські бійці провели штурм дронами та наземним роботом (відео)Інфографіка: Droid TW 12.7 (33-ий окремий штурмовий полк)

Розвідка та мобільність

Окремий напрямок застосування - дистанційне спостереження за полем бою: вбудовані камери та системи передачі даних дають оператору ситуаційну обізнаність у реальному часі, зберігаючи безпечну відстань.

Конструкція забезпечує високу прохідність важкодоступним рельєфом і бездоріжжям. Комплекс уже пройшов перевірку в реальних бойових умовах і має мінімальний час розгортання - від транспортування до готовності до бою.

Нагадаємо, попри роль дронів у сучасній війні, вони не здатні повністю замінити інші засоби ураження. Полковник ЗСУ Сергій Мусієнко в колонці для РБК-Україна пояснював, чому майбутнє війни - саме в синергії дронів та артилерії, а не в протиставленні цих засобів.

Також ми писали про розвиток дронів-перехоплювачів - один з наймолодших типів БПЛА, який розвивається чи не найшвидше в галузі, і про те, чи зможе штучний інтелект замінити людей-операторів у цій сфері.

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