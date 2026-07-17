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Украинские бойцы провели штурм дронами и наземным роботом (видео)

23:18 17.07.2026 Пт
2 мин
Сначала к позициям врага отправилась машина, а уже потом – люди
aimg Екатерина Коваль
Украинские бойцы провели штурм дронами и наземным роботом (видео) Фото: украинские военные используют современные технологии (Getty Images)
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Бойцы 33-го отдельного штурмового полка уничтожили позицию противника благодаря наземному роботизированному комплексу Droid TW 12.7 и дронам без прямого вовлечения личного состава в опасную зону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 33-й отдельный штурмовой полк.

Как прошла операция

Первым к позициям противника двинулся именно Droid TW 12.7 - военные дистанционно управляли комплексом и открыли огонь по оккупантам, не подвергая бойцов прямому риску.

После работы наземного робота к операции присоединились беспилотники, нанесшие точные удары по враждебной позиции. Само соединение наземных и воздушных роботизированных систем позволило последовательно поразить врага и выполнить задачи с минимальным привлечением военных в опасной зоне.

Умеющий Droid TW 12.7

Комплекс разработала команда украинских инженеров DevDroid как решение для разведки и огневых задач на поле боя. Дистанционное управление, встроенный баллистический вычислитель и алгоритмы искусственного интеллекта позволяют точно обнаруживать, восхищать и поражать цели.

Робот оснащен дистанционно управляемой турелей под пулемет M2 Browning калибром 12,7 мм, способной поражать легкобронированные цели - БМП, БТР и бронированные автомобили, а также небронированную технику противника.

Кроме того, комплекс эффективен против живой силы противника на коротких и средних дистанциях, способен подавлять огнем взводные и опорные пункты врага.

Украинские бойцы провели штурм дронами и наземным роботом (видео)Инфографика: Droid TW 12.7 (33-й отдельный штурмовой полк)

Разведка и мобильность

Отдельное направление применения - дистанционное наблюдение за полем боя: встроенные камеры и системы передачи данных дают оператору ситуационную осведомленность в реальном времени, сохраняя безопасное расстояние.

Конструкция обеспечивает высокую проходимость по труднодоступному рельефу и бездорожью. Комплекс уже прошел проверку в реальных боевых условиях и имеет минимальное время развертывания - от транспортировки до готовности к бою.

Напомним, несмотря на роль дронов в современной войне, они не способны полностью заменить другие средства поражения. Полковник ВСУ Сергей Мусиенко в колонке для РБК-Украина объяснял, почему будущее войны - именно в синергии дронов и артиллерии, а не в противопоставлении этих средств.

Также мы писали о развитии дронов-перехватчиков - один из самых молодых типов БПЛА, который развивается едва ли не быстрее всего в отрасли, и о том, сможет ли искусственный интеллект заменить людей-операторов в этой сфере.

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