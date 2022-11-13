Украинские бойцы показали, как заходили в Херсон (видео)

Украинские военные показали, как заходили в Херсон, недавно вернувшийся под контроль ВСУ. Соответствующее видео бойцы опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Как встречают херсонцы украинских военных. Без комментариев. Только эмоции...", - говорится в описании под видео.

Так, на кадрах заметно, как местные жители со слезами на глазах и цветами радостно встречают защитников.

Украинцы благодарят бойцов за освобождение города от оккупантов, с украинскими флагами они выкрикивают "слава ВСУ", "спасибо", "Херсон - это Украина" и фотографируются с бойцами.

Херсон под контролем ВСУ

Напомним, что 11 ноября в Главном управлении разведки подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ заходят в город, а пути отступления оккупантов - под огненным контролем украинской армии.

На следующий день стало известно, что в городе уже действуют областная и городская военная администрация, а ГСЧС начала разминирование, к исполнению обязанностей также приступили полиция и силовые органы.

Добавим, что в городе ввели комендантский час с 17:00 до 08:00.

Более подробно о ситуации узнайте в материале РБК-Украина "ВСУ идут вперед. Что происходит в Херсоне и области".