ua ru
Вс, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские бойцы показали, как заходили в Херсон (видео)

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 13 ноября 2022 09:40
Украинские бойцы показали, как заходили в Херсон (видео) Фото: украинские бойцы показали, как заходили в Херсон (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные показали, как заходили в Херсон, недавно вернувшийся под контроль ВСУ. Соответствующее видео бойцы опубликовали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

"Как встречают херсонцы украинских военных. Без комментариев. Только эмоции...", - говорится в описании под видео.

Так, на кадрах заметно, как местные жители со слезами на глазах и цветами радостно встречают защитников.

Украинцы благодарят бойцов за освобождение города от оккупантов, с украинскими флагами они выкрикивают "слава ВСУ", "спасибо", "Херсон - это Украина" и фотографируются с бойцами.

Херсон под контролем ВСУ

Напомним, что 11 ноября в Главном управлении разведки подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. ВСУ заходят в город, а пути отступления оккупантов - под огненным контролем украинской армии.

На следующий день стало известно, что в городе уже действуют областная и городская военная администрация, а ГСЧС начала разминирование, к исполнению обязанностей также приступили полиция и силовые органы.

Добавим, что в городе ввели комендантский час с 17:00 до 08:00.

Более подробно о ситуации узнайте в материале РБК-Украина "ВСУ идут вперед. Что происходит в Херсоне и области".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
ВСУ ликвидировали еще 650 оккупантов: Генштаб обновил потери врага
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше