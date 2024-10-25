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Українські бійці показали, як писали радіодиктант у Курській області (фото)

П'ятниця 25 жовтня 2024 15:02
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Українські бійці показали, як писали радіодиктант у Курській області (фото) Радіодиктант національної єдності 2024 в Курської області (фото: facebook.com/operationalcommandwest)
Автор: Ірина Костенко

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола Збройних сил України написали радіодиктант національної єдності в Суджанському районі Курської області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Оперативного командування "Захід" у Facebook.

Як українські воїни писали радіодиктант у Суджанському районі

В ОК "Захід" розповіли, що тернопільські артилеристи традиційно (вже третій рік поспіль) пишуть Радіодиктант національної єдності в районах ведення бойових дій - на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі.

Українські бійці показали, як писали радіодиктант у Курській області (фото)

Кожен воїн писав радіодиктант так, як мав можливість (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

При цьому щороку радіодиктант "по-своєму особливий".

Українські бійці показали, як писали радіодиктант у Курській області (фото)

Писати радіодиктант можна не лише з ноутбука чи телефона (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

"Тож воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола не забули додати ексклюзиву і цьогоріч", - додали у прес-службі ОК.

Українські бійці показали, як писали радіодиктант у Курській області (фото)

Написання радіодиктанту на позиціях (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

Уточнюється, що сьогодні милозвучне та мелодійне українське слово (майстерно згенероване сучасною українською письменницею, поетесою та літературознавицею Оксаною Стефанівною Забужко у трепетний текст), "дзвінко зазвучало з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де наші воїни-артилеристи виконують бойові завдання".

Українські бійці показали, як писали радіодиктант у Курській області (фото)

В одному з класів навчального закладу можна помітити "герб Суджі" (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

"А вони складно записали його на папері", - йдеться у дописі.

На деяких з оприлюднених прес-службою ОК світлинах можна побачити, що українські військові пишуть радіодиктант у Суджанському районі Курської області.

Українські бійці показали, як писали радіодиктант у Курській області (фото)

Український радіодиктант у школі Суджанської області (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

"І, так, нашого Українського голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити. Мова має значення. Мова - це зброя. Зброя нашої Перемоги. Слава Україні! Вогонь запеклих не пече", - підсумували військові.

Українські бійці показали, як писали радіодиктант у Курській області (фото)

Допис ОК "Захід" (скриншот: facebook.com/operationalcommandwest)

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області РФ 6 серпня 2024 року.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів (пізніше частину територій росіяни відбили).

Згідно з даними "Левада-центру", операція ЗСУ у Курській області стала головною подією для жителів Росії у серпні 2024 року (так заявило 40% респондентів).

Пізніше ЗСУ розповіли, як рятували православні святині в Курській області (звідки втекли всі священники).

Читайте також, як українці поставилися до операції ЗСУ в Курській області.

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