Українські бійці показали, як писали радіодиктант у Курській області (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Оперативного командування "Захід" у Facebook.

Як українські воїни писали радіодиктант у Суджанському районі

В ОК "Захід" розповіли, що тернопільські артилеристи традиційно (вже третій рік поспіль) пишуть Радіодиктант національної єдності в районах ведення бойових дій - на вогневих позиціях, біля гармат, бойових машин, на пунктах управління, навіть у шпиталі.

Кожен воїн писав радіодиктант так, як мав можливість (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

При цьому щороку радіодиктант "по-своєму особливий".

Писати радіодиктант можна не лише з ноутбука чи телефона (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

"Тож воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола не забули додати ексклюзиву і цьогоріч", - додали у прес-службі ОК.

Написання радіодиктанту на позиціях (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

Уточнюється, що сьогодні милозвучне та мелодійне українське слово (майстерно згенероване сучасною українською письменницею, поетесою та літературознавицею Оксаною Стефанівною Забужко у трепетний текст), "дзвінко зазвучало з гучномовців радіоприймачів та ноутбуків у всіх районах, де наші воїни-артилеристи виконують бойові завдання".

В одному з класів навчального закладу можна помітити "герб Суджі" (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

"А вони складно записали його на папері", - йдеться у дописі.

На деяких з оприлюднених прес-службою ОК світлинах можна побачити, що українські військові пишуть радіодиктант у Суджанському районі Курської області.

Український радіодиктант у школі Суджанської області (фото: facebook.com/operationalcommandwest)

"І, так, нашого Українського голосу більше нікому й ніколи не вимкнути й не заглушити. Мова має значення. Мова - це зброя. Зброя нашої Перемоги. Слава Україні! Вогонь запеклих не пече", - підсумували військові.

Допис ОК "Захід" (скриншот: facebook.com/operationalcommandwest)