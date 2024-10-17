Всі священники втекли. ЗСУ розповіли, як рятували православні святині в Курській області

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відео , опубліковане на YouTube-каналі "Територіальна оборона ЗСУ / ТРО Медіа".

Як українські військові рятують православні святині

Заступник військового коменданта Військової комендатури на території РФ із позивним "Арсенал" розповів, що "зараз, на жаль, у жодній церкві не ведеться богослужіння, жодна церква не охороняється".

Храми стоять порожні й незахищені (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

"Не зібрані цінні речі... А вони (місцеві мешканці, - Ред.) дуже пишаються своєю релігією, своїм православ'ям... І нам доводиться вже залучати місцевих для того, щоб вберегти ці реліквії церковні (святі в деякому роді), і докладати зусиль щодо їх збереження", - наголосив український військовий.

Для багатьох віруючих церковні реліквії - святі (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

Автори опублікованого відео зауважили, що рішення про передачу церковного майна на зберігання представникам місцевих релігійних громад було схвалене Військовою комендатурою на території РФ - у зв'язку з тим, що почастішали випадки авіаційних ударів та артилерійських обстрілів церков і храмів міста Суджа та сіл Суджанського району.

Деякі церковні об'єкти вже постраждали від воєнних дій (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

"Оскільки всі священники церков і храмів Суджанського району втекли, вдалося знайти лише єдиного послушника одного з монастирів - Костянтина Зав'ялова, який прийняв під розпис найцінніші церковні святині п'ятьох храмів. На зберігання", - уточнили у "ТРО Медіа".

Всі православні святині були записані (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

Зазначається, що весь процес передачі "відбувався у присутності представників громади міста Суджа".

Послушнику та військовим допомагали місцеві мешканці (скриншот: youtube.com/@terytorialna.oborona)

"Військовослужбовці Військової комендатури на території РФ з повагою ставляться до церковних святинь. Коли російські окупанти в Україні розграбовують церкви, вивозять в Росію з українських храмів усе майно - від ікон до хрестів - наші воїни допомагають дбайливо зберегти православні цінності на Курщині", - підсумували автори відео.