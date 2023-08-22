ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські бійці під Бахмутом знищили російську БМП (відео)

Донецька область, Вівторок 22 серпня 2023 11:28
UA EN RU
Українські бійці під Бахмутом знищили російську БМП (відео) Фото: українські бійці під Бахмутом знищили російську БМП (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Мінометники 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ за допомогою аеророзвідки знищили російську бойову машину піхоти (БМП) на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Як зазначається, аеророзвідники одного з прикордонних підрозділів виявили переміщення бронетехніки окупантів до лінії зіткнення на Бахмутському фланзі.

"Під час маневрування на роздоріжжі ворожій БМП прилетіло "вітання" від артилеристів. Мінометники 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ влучно знищили рухому ціль", - йдеться в повідомленні.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 22 серпня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему, 27 ББМ та 4 танки ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Бахмут Донецька область
NEWS
Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області
Українські військові з боєм увійшли в Роботине Запорізької області
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам