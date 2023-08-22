Українські бійці під Бахмутом знищили російську БМП (відео)

Мінометники 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ за допомогою аеророзвідки знищили російську бойову машину піхоти (БМП) на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Як зазначається, аеророзвідники одного з прикордонних підрозділів виявили переміщення бронетехніки окупантів до лінії зіткнення на Бахмутському фланзі.

"Під час маневрування на роздоріжжі ворожій БМП прилетіло "вітання" від артилеристів. Мінометники 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ влучно знищили рухому ціль", - йдеться в повідомленні.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 22 серпня, склали 410 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 258 340 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 артсистему, 27 ББМ та 4 танки ворога.