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Украинские бойцы под Бахмутом уничтожили российскую БМП (видео)

Донецкая область, Вторник 22 августа 2023 11:28
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Украинские бойцы под Бахмутом уничтожили российскую БМП (видео) Фото: украинские бойцы под Бахмутом уничтожили российскую БМП (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Минометчики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ с помощью аэроразведки уничтожили российскую боевую машину пехоты (БМП) на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Как отмечается, аэроразведчики одного из пограничных подразделений обнаружили перемещение бронетехники оккупантов к линии столкновения на Бахмутском фланге.

"Во время маневрирования на развилке вражеской БМП прилетело "поздравление" от артиллеристов. Минометчики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ точно уничтожили движущуюся цель", - говорится в сообщении.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 22 августа, составили 410 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 258 340 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 артсистему, 27 ББМ и 4 танка врага.

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