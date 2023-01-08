Украинские бойцы ликвидировали еще 430 оккупантов. Генштаб обновил потери России
Фото: потери российских войск превысили уже 111 тысяч убитыми (GettyImages)
Украинские защитники за минувшие сутки ликвидировали еще 430 оккупантов. В общей сложности потери РФ в войне с февраля превысили уже более 111 тысяч убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.01.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 111 170 (+430) человек ликвидировано,
- танков - 3069 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 6130 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 2065 (+3) ед,
- РСЗО - 431 (+0) ед,
- средства ПВО - 217 (+0) ед,
- самолетов - 285 (+0) ед,
- вертолетов - 272 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1849 (+5),
- крылатые ракеты – 723 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4801 (+3) ед,
- специальная техника - 183 (+1).
Напомним, как сообщил Генштаб, 5 января из Ростова-на-Дону в Кемеровскую область прибыл поезд с заполненными мертвыми россиянами. Теперь трупы должны разгрузить в местные морги.
Добавим, ранее украинские бойцы отбили атаку под Бахмутом и ликвидировали российского командира.
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