Украинские бойцы из HIMАRS уничтожили российский "Солнцепок" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

Как сообщается, во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированную под кронами деревьев тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) "Солнцепок".



Система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений противника.

Огонь из "Солнцепека" ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом более 200 кг.



Операторы ССО определили координаты тяжелой огнеметной системы и повели по ней огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

"В результате огневого поражения "Солнцепек" уничтожен до основания (как хорошо пылает - смотрите на видео)", - добавили в ССО.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине на утро вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.