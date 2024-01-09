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Украинские бойцы из HIMАRS уничтожили российский "Солнцепок" (видео)

Украина, Вторник 09 января 2024 12:24
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Украинские бойцы из HIMАRS уничтожили российский "Солнцепок" (видео) Фото: российский "Солнцепок" (wikipedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские воины из HIMАRS уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему "Сонцепек".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций.

Как сообщается, во время ведения разведки на Южном направлении экипаж БпАК 73-го морского центра ССО обнаружил замаскированную под кронами деревьев тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) "Солнцепок".

Система используется для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы и разрушения фортификационных сооружений противника.

Огонь из "Солнцепека" ведется неуправляемыми реактивными снарядами калибра 220 мм весом более 200 кг.

Операторы ССО определили координаты тяжелой огнеметной системы и повели по ней огонь HIMАRS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

"В результате огневого поражения "Солнцепек" уничтожен до основания (как хорошо пылает - смотрите на видео)", - добавили в ССО.

Потери РФ в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине на утро вторника, 9 января, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 365 990 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 автомобилей, 18 крылатых ракет и 9 ББМ.

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