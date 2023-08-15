Українські бійці дроном-камікадзе знищили російський танк Т-72 (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

"Ворожий Т-72 плюс наш Mavic дорівнює вогонь", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 29 артсистем, 16 ББМ та 7 танків ворога.

Зокрема, за минулу добу українські військові знешкодили понад дві сотні російських окупантів та знищили чотири склади боєприпасів на Таврійському напрямку.