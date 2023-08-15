Українські бійці дроном-камікадзе знищили російський танк Т-72 (відео)
Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе Mavic знищили російський танк Т-72.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.
"Ворожий Т-72 плюс наш Mavic дорівнює вогонь", - йдеться в дописі під відео.
Втрати Росії в Україні
За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, 29 артсистем, 16 ББМ та 7 танків ворога.
Зокрема, за минулу добу українські військові знешкодили понад дві сотні російських окупантів та знищили чотири склади боєприпасів на Таврійському напрямку.
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