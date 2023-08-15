Вертоліт та понад 500 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 15 серпня, склали 540 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 254 920 військових. Крім того, ЗСУ знищили вертоліт, та 29 артсистем ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.08.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 254920 (+540) осіб ліквідовано;

танків - 4313 (+7) од;

бойових броньованих машин - 8370 (+16) од;

артилерійських систем - 5128 (+29) од;

РСЗВ - 714 од.;

засоби ППО - 482 (+3) од;

літаків - 315 од;

гелікоптерів - 314 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4242 (+29);

крилаті ракети - 1387 (+8) од;

кораблі/катери - 18 од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 7584 (+22) од.;

спеціальна техніка - 769 (+3). Ситуація на фронті За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби на фронтах відбулось понад 15 бойових зіткнень. Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові під час контрнаступальних операцій просунулися у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Тим часом російські окупанти через брак резервів мають труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній.