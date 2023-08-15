ua en ru
Вт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские бойцы дроном-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 (видео)

Новина українською →
Вторник 15 августа 2023 14:30
Украинские бойцы дроном-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 (видео) Иллюстративное фото: ВСУ дроном-камикадзе уничтожили российский танк Т-72 (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские воины с помощью дрона-камикадзе Mavic уничтожили российский танк Т-72.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

"Вражеский Т-72 плюс наш Mavic равен огонь", - говорится в сообщении под видео.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру вторника, 15 августа, составили 540 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 254 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 29 артсистем, 16 ББМ и 7 танков врага.

В частности, за прошедшие сутки украинские военные обезвредили более двухсот российских оккупантов и уничтожили четыре боеприпаса на Таврическом направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины ВСУ
NEWS
Плохие новости для "уклонистов". Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК
Плохие новости для "уклонистов". Контроль над выездом за границу усилят, подключат ТЦК
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза