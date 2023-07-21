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Українські бійці дроном-камікадзе знищили бліндаж росіян з антидроновою рушницею (відео)

Фото: українські бійці дроном-камікадзе знищили бліндаж росіян з антидроновою рушницею (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бійці ТрО дроном-камікадзе знищили бліндаж окупантів з антидроновою рушницею, яка заважала їхній аеророзвідці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бійця 109-ї бригади ТрО Єгора Фірсова.

Він зазначив, що після роботи дронами-камікадзе бійці витрачають час, щоб зробити якісний відео матеріал.

За словами Фірсова, інші підрозділи ЗСУ мають надихатись та також освоювати новітній вид зброї, а люди повинні бачити локальні успіхи українських захисників.

"Мені приємно, коли показую знайомим наші старі відео, і люди відповідають: "О! Я це бачив - так це зробили ви?". Так, ми! І ще багато зробимо!", - наголосив боєць.

На відео показано, як воїни Покровского 109-го батальйону дроном-камікадзе знищив ворожий бліндаж з антидроновою рушницею. Вона заважала бійцям робити аеророзвідку.

"На відео у коментарі епічний вибух, який розніс на молекули ворожу позицію разом з орками", - додав Фірсов.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні проти України сягнули 240690 військових. За останню добу українські захисники ліквідували ще 680 російських загарбників. А також знищили 18 ворожих артсистем.

Як повідомляють російські ЗМІ, що з початком контрнаступу українських військ у Росії суттєво зросли втрати серед офіцерів та командного складу.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на півдні України, а саме на Мелітопольському та Бердянському напрямках, де тривають бої, співвідношення втрат українських та російських військових становить 1 до 5,3.

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