Українські безробітні назвали бажаний рівень зарплат

Найбільша частка опитаних безробітних (25,26%) орієнтується на дохід у межах від 8 до 12 тисяч гривень, що є найпоширенішим рівнем очікувань.

Дещо менша частка респондентів (24,03%) зазначає бажаний рівень зарплати в межах 12-16 тисяч гривень.

Помітна частка опитаних (21,78%) розраховує на зарплату від 16 до 20 тисяч гривень, а 20,03% очікують заробітну плату понад 20 тисяч гривень.

Лише 8,89% респондентів готові працювати за зарплату 8 тисяч гривень, що є показником низької привабливості робочих місць із мінімальним доходом.

Проблеми роботодавців

На основі отриманих даних, 31,7% роботодавців заявили, що мали труднощі при підборі персоналу у 2024 році.

Найменше роботодавців, які мали проблеми із пошуком персоналу, здійснюють діяльність в галузях: інформація та телекомунікація - 22,2%, операції з нерухомими майном - 22,7%, наука та професійна і технічна діяльність - 24,4%.

Спостерігається найбільша нестача кваліфікованих працівників в галузях, де необхідні спеціалізована освіта та досвід.

Ключовими проблемами, з якими стикаються роботодавці під час набору персоналу, є: дефіцит кадрів - 39,2%, мобілізація - 25,5%, завищені очікування щодо зарплати - 14,7%, недостатня кваліфікація претендентів - 14,2%, ризики, пов’язані з розташуванням підприємств (небезпека через війну) - 2,9%, відсутність документів у кандидатів (втрачені документи) - 2,8%.



Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.