ua en ru
Пт, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Роботодавці розкрили плани щодо підвищення зарплат українцям у 2025 році

Україна, П'ятниця 11 липня 2025 13:30
UA EN RU
Роботодавці розкрили плани щодо підвищення зарплат українцям у 2025 році Фото: тільки третина роботодавців збираються підвищити зарплату (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ринок праці в України відчуває гострий дефіцит кадрів, високим є відсоток попиту на висококваліфікованих спеціалістів певних професій. Але тільки 35% роботодавців планує збільшення заробітної плати у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на масштабне Дослідження ринку праці 2024-2025.

Майже 45% великих роботодавців, з чисельністю понад 250 осіб, планують підвищувати заробітну плату у 2025 році, 35 % - малі та середні роботодавці і 30% - мікропідприємства.
Роботодавці розкрили плани щодо підвищення зарплат українцям у 2025 році

За секторами економіки спостерігається розподіл наступним чином: найбільший відсоток роботодавців, які планують підвищити зарплату, відслідковується в сільському господарстві - 51,7%, видобувній промисловості - 46,7%, переробній промисловості - 44,2%.

В свою чергу, найменший відсоток: в мистецтві, розвагах та спорті - 17%, державному управлінні - 18,2%, освіті - 24%

Найбільша частина роботодавців, які планують підвищення заробітної плати, спостерігається в таких областях: Житомирська область - 54,3%, Волинська область - 51,7%.
Роботодавці розкрили плани щодо підвищення зарплат українцям у 2025 році

Масштабне опитування роботодавців було здійснено Державним центром зайнятості в усіх підконтрольних Україні районах серед 54 677 підприємств. Опитування проводилося з 17 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року. Основними респондентами для великих та середніх підприємств стали керівники або спеціалісти відділів кадрів.

Нагадаємо, за даними Держстату, середня зарплата штатних працівників в Україні зросла у 2024 році на 23,1% до 21 473 гривень.

НБУ очікує, що у 2025 році зростання номінальної зарплати становитиме 17,7%. У 2026 році зарплата зросте на 9,4%, у 2027 році на 8,8%.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зарплата в Україні
Новини
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Трамп погодився передавати Україні зброю: хто за неї заплатить
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом