Українські банки збільшили розмір кредитів населенню та планують пом’якшити умови

У першому кварталі 2025 року українські банки планують пом’якшити кредитні стандарти для споживчих кредитів. Очікується, що попит залишиться незмінним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (I квартал 2025 року).

За оцінками банків, боргове навантаження домогосподарств залишається низьким. Упродовж 2024 року частка респондентів, які оцінювали боргове навантаження домогосподарств як низьке, була значно більша, ніж у 2023 році.

У IV кварталі 2024 року банки знизили вартість кредитів населенню та збільшили розміри споживчих кредитів. Банки пом’якшили кредитні стандарти споживчих позик. Цьому сприяла активна конкуренція між банками та небанківськими фінустановами.

За оцінками банків, попит населення на споживчі кредити зростав упродовж 2024 року. Кращі споживчі настрої та вищі витрати на товари довготривалого користування посилили попит на споживчі кредити.

Однак деякі банки відзначили стриманий попит населення на позики через конкуренцію з боку інших банків, а нарощення заощаджень стримало інтерес клієнтів до споживчих кредитів. У січні - березні респонденти очікують на незмінність попиту на споживчі кредити.

Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося з 16 грудня 2024 року до 10 січня 2025 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.