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Украинские банки увеличили размер кредитов населению и планируют смягчить условия

Украина, Среда 29 января 2025 11:03
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Украинские банки увеличили размер кредитов населению и планируют смягчить условия Фото: Кредит в Украине в 2025 году будет получить проще (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В первом квартале 2025 года украинские банки планируют смягчить кредитные стандарты для потребительских кредитов. Ожидается, что спрос останется неизменным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Опрос об условиях банковского кредитования НБУ (I квартал 2025 года).

По оценкам банков, долговая нагрузка домохозяйств остается низкой. В течение 2024 года доля респондентов, которые оценивали долговую нагрузку домохозяйств как низкую, была значительно больше, чем в 2023 году.

Украинские банки увеличили размер кредитов населению и планируют смягчить условия

В IV квартале 2024 года банки снизили стоимость кредитов населению и увеличили размеры потребительских кредитов. Банки смягчили кредитные стандарты потребительских займов. Этому способствовала активная конкуренция между банками и небанковскими финучреждениями.

По оценкам банков, спрос населения на потребительские кредиты рос в течение 2024 года. Лучшие потребительские настроения и высокие расходы на товары длительного пользования усилили спрос на потребительские кредиты.

Однако некоторые банки отметили сдержанный спрос населения на займы из-за конкуренции со стороны других банков, а наращивание сбережений сдержало интерес клиентов к потребительским кредитам. В январе - марте респонденты ожидают неизменности спроса на потребительские кредиты.

Текущий опрос об условиях банковского кредитования проводился с 16 декабря 2024 года до 10 января 2025 года среди кредитных менеджеров банков. Ответы предоставили 26 финансовых учреждений, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка.

Напомним, чистый кредитный портфель банков для населения за 2024 год увеличился на 62 млрд гривен, или на 39%. Соотношение розничных займов банков и небанковских финучреждений к годовым доходам населения составляет лишь 10%

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