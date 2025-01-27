Банки збільшили кредитування, але про закредитованість громадян не йдеться, - голова НБУ

Чистий кредитний портфель банків бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд гривень, або на 21%, населення - на 62 млрд гривень, або на 39%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його публікацію у Facebook.

"Про закредитованість не йдеться! Бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%", - написав він.

За його словами, посилення конкуренції стимулювало банки поліпшити умови за кредитами, зокрема знизити ставку за бізнес-кредитами в середньому до доковідних 15% річних, а також істотно поліпшити умови споживчих кредитів.

"Як наслідок, два банки-лідери в цьому сегменті (споживчого кредитування, - ред.) навіть дещо поступилися часткою ринку на користь інших приватних гравців",- повідомив Пишний.

Ставки за кредитами

Нагадаємо, у листопаді 2024 року, за даними НБУ, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в національній валюті становили 33,8% річних. Місяць тому ставки були на рівні 34,0%.

При цьому банки знизили ставки за кредитами для підприємств у гривні з 15,4% до 14,4% річних.

Загалом заборгованість за кредитами населення становила 218 млрд гривень.

Найбільші кредитні портфелі фізичним особам станом на 1 грудня 2024 року були у ПриватБанку - 79 млрд гривень, та Універсал Банку (monobank) - 39 млрд гривень.