Українські банки різко збільшили прибуток: скільки заробили за останній місяць

Чистий прибуток після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-листопаді 2022 року склав 19,429 млрд гривень. Це на 77% більше ніж за 10 місяців поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

За даними НБУ, банки сформували значні обсяги резервів під очікувані збитки через наслідки війни. Відрахування до резервів зросли у 13,6 раза порівняно із січнем-листопадом 2021 року - до 113 млрд гривень.

За даними НБУ, доходи банків за січень-листопад 2022 року становили 322,053 млрд гривень, витрати 286,899 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд гривень).

Нагадаємо, збитки після оподаткування платоспроможних українських банків у січні-березні 2022 року становили 160 млн гривень, після чого банки показували збитки. Проте вже в липні було зафіксовано прибуток - 3,407 млрд гривень.

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