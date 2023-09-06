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Украинские артиллеристы уничтожили скопление пехоты россиян в районе Бахмута (видео)

Бахмут, Среда 06 сентября 2023 13:17
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Украинские артиллеристы уничтожили скопление пехоты россиян в районе Бахмута (видео) Фото: ВСУ уничтожили скопление вражеской пехоты на Бахмутском направлении (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уничтожили скопление вражеской пехоты на Бахмутском направлении. Россияне пытались скрыться в разбитых постройках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 3-й ОШБ.

"Совершаем удары по скоплению живой силы врага во время передвижения", - говорится в сообщении.

По данным военных, россияне пытались скрыться в полуразбитых постройках, но артиллерийский снаряд достал их и там.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

Как рассказал генерал Александр Сырский, оккупанты не оставляют свои планы выйти на границы Донецкой и Луганской областей и упорно готовятся взять реванш и перехватить оперативную инициативу. В частности, на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается удержать занимаемые позиции.

Как уточнил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук в эфире телемарафона, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, продвинувшись на юге от освобожденного Работино Запорожской области.

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