Українські артилеристи знищили російську пускову установку ЗРК С-400 (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, ворожу пускову установку ЗРК С-400 помітили в посадці аеророзвідники. Після чого дочекалися влучного моменту та навели побратимів на ціль вартістю понад мільярд доларів. Усе завершилося детонацією установки.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 889 тисяч окупантів.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1430 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 44 артилерійських систем, 111 дронів та іншу техніку ворога.

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