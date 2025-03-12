Украинские артиллеристы уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-400 (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, вражескую пусковую установку ЗРК С-400 заметили в посадке аэроразведчики. После чего дождались меткого момента и навели собратьев на цель стоимостью более миллиарда долларов. Все завершилось детонацией установки.

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 889 тысяч оккупантов.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1430 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 3 танка, 7 боевых бронированных машин, 44 артиллерийских систем, 111 дронов и другую технику врага.

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