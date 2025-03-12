РФ втратила за добу понад 1400 солдат і багато техніки, - Генштаб
За останню добу, з 11 на 12 березня, втрати російської армії у боях проти України склали 1430 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 44 артсистеми, 111 дронів та 69 одиниць автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 889 050 (+1430) осіб;
- танків - 10 306 (+3) од.;
- бойових броньованих машин - 21 430 (+7) од.;
- артилерійських систем - 24 390 (+44) од.;
- РСЗВ - 1314 (+1) од.;
- засоби ППО - 1103 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 28 912 (+111) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40 274 (+69) од.;
- спеціальної техніки - 3777 (+2) од.
Нагадаємо, що на фронті станом на вечір, 11 березня, було зафіксовано 244 бойових зіткненнь. Учора найактивніше ворог атакував на Покровському напрямку.
"Від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Луч, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звіряче, Леонтовичі, Сергіївка, Вдале, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка й Андріївка", - йшлося у звіті.
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