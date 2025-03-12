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РФ втратила за добу понад 1400 солдат і багато техніки, - Генштаб

Середа 12 березня 2025 08:24
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РФ втратила за добу понад 1400 солдат і багато техніки, - Генштаб Фото: ЗСУ продовжують завдавати втрат противнику (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 11 на 12 березня, втрати російської армії у боях проти України склали 1430 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 44 артсистеми, 111 дронів та 69 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 889 050 (+1430) осіб;
  • танків - 10 306 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 430 (+7) од.;
  • артилерійських систем - 24 390 (+44) од.;
  • РСЗВ - 1314 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1103 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 28 912 (+111) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40 274 (+69) од.;
  • спеціальної техніки - 3777 (+2) од.

РФ втратила за добу понад 1400 солдат і багато техніки, - Генштаб

Нагадаємо, що на фронті станом на вечір, 11 березня, було зафіксовано 244 бойових зіткненнь. Учора найактивніше ворог атакував на Покровському напрямку.

"Від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Луч, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звіряче, Леонтовичі, Сергіївка, Вдале, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка й Андріївка", - йшлося у звіті.

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