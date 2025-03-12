РФ втратила за добу понад 1400 солдат і багато техніки, - Генштаб

За останню добу, з 11 на 12 березня, втрати російської армії у боях проти України склали 1430 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 44 артсистеми, 111 дронів та 69 одиниць автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що на фронті станом на вечір, 11 березня, було зафіксовано 244 бойових зіткненнь. Учора найактивніше ворог атакував на Покровському напрямку.

"Від початку цієї доби противник атакував у районах населених пунктів Водяне Друге, Луч, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звіряче, Леонтовичі, Сергіївка, Вдале, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка й Андріївка", - йшлося у звіті.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.