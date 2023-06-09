UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські артилеристи знищили російський "Град": Сирський показав відео

Ілюстративне фото: українські артилеристи знищили російський "Град" (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Іван Носальський

Українські військові спромоглися знищити реактивну систему залпового вогню "Град". З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

"26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує російський "Град", - написав Сирський, оприлюднивши відповідне відео.

Він додав, що українські Сили оборони працюють, а ворог продовжує втрачати свою техніку.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше українські військові та чиновники почали заявляти про те, що українські захисники перейшли у наступ на кількох напрямках. Їм вдається знищувати ворога.

Зокрема, Сирський сьогодні, 9 червня, публікував відео знищення ворожого складу боєприпасів на Бахмутському напрямку.

Також Генштаб доповів про знищення понад півсотні кадировців в окупованому Донецьку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України