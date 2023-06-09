Українські артилеристи знищили російський "Град": Сирський показав відео

"26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує російський "Град", - написав Сирський, оприлюднивши відповідне відео.

Він додав, що українські Сили оборони працюють, а ворог продовжує втрачати свою техніку.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше українські військові та чиновники почали заявляти про те, що українські захисники перейшли у наступ на кількох напрямках. Їм вдається знищувати ворога.

Зокрема, Сирський сьогодні, 9 червня, публікував відео знищення ворожого складу боєприпасів на Бахмутському напрямку.

Також Генштаб доповів про знищення понад півсотні кадировців в окупованому Донецьку.