Українські артилеристи знищили російський "Град": Сирський показав відео

Українські військові спромоглися знищити реактивну систему залпового вогню "Град". З'явилось відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.
"26 артилерійська бригада ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича знищує російський "Град", - написав Сирський, оприлюднивши відповідне відео.
Він додав, що українські Сили оборони працюють, а ворог продовжує втрачати свою техніку.
Нагадаємо, раніше українські військові та чиновники почали заявляти про те, що українські захисники перейшли у наступ на кількох напрямках. Їм вдається знищувати ворога.
Зокрема, Сирський сьогодні, 9 червня, публікував відео знищення ворожого складу боєприпасів на Бахмутському напрямку.
Також Генштаб доповів про знищення понад півсотні кадировців в окупованому Донецьку.
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