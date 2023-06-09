ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ знищили понад півсотні "кадирівців" в Донецьку, - Генштаб

Новость на русском →
П'ятниця 09 червня 2023 07:47
ЗСУ знищили понад півсотні "кадирівців" в Донецьку, - Генштаб Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

Збройні сили України вдарили по місцю зосередження бійців підрозділу "Ахмат" в тимчасово окупованому Донецьку. Знищено 56 "кадирівців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділ ворога було помічено в південно-західній частині міста, де вони займались рабежем цивільного населення та зйомками постановочних відео про нібито ведення бойових дій.

"6 червня, в результаті ефективного вогневого ураження силами оборони по району зосередження бойовиків у тренувальному таборі, втрати ворога склали 56 осіб загиблими. Санітарні втрати уточнюються", - розповіли у Генштабі.

Ситуація в Донецьку

Донецьк окуповано ще з 2014 року, з тих пір росіяни регулярно обстрілюють місто, звинувачуючи в цьому ЗСУ. Наприклад, 26 травня місто, за словами окупантів, нібито масовано обстріляли ракетами.

Водночас, росіяни продовжують атакувати і Донецьку область. Так, 8 червня вони обстріляли Торецьк та Максимільянівку, поранень зазнали шестеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кадиров Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Ще мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
Ще мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати Росії
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС