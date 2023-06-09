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Украинские артиллеристы уничтожили российский "Град": Сырский показал видео

Иллюстративное фото: украинские артиллеристы уничтожили российский "Град" (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные смогли уничтожить реактивную систему залпового огня "Град". Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

"26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожает российский "Град", - написал Сырский, обнародовав соответствующее видео.

Он добавил, что украинские Силы обороны работают, а враг продолжает терять свою технику.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее украинские военные и чиновники начали заявлять о том, что украинские защитники перешли в наступление на нескольких направлениях. Им удается уничтожать врага.

В частности, Сырский сегодня, 9 июня, публиковал видео уничтожения вражеского склада боеприпасов на Бахмутском направлении.

Также Генштаб доложил об уничтожении более полсотни кадыровцев в оккупированном Донецке.

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