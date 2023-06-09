Украинские артиллеристы уничтожили российский "Град": Сырский показал видео

Украинские военные смогли уничтожить реактивную систему залпового огня "Град". Появилось видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.
"26 артиллерийская бригада им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича уничтожает российский "Град", - написал Сырский, обнародовав соответствующее видео.
Он добавил, что украинские Силы обороны работают, а враг продолжает терять свою технику.
Напомним, ранее украинские военные и чиновники начали заявлять о том, что украинские защитники перешли в наступление на нескольких направлениях. Им удается уничтожать врага.
В частности, Сырский сегодня, 9 июня, публиковал видео уничтожения вражеского склада боеприпасов на Бахмутском направлении.
Также Генштаб доложил об уничтожении более полсотни кадыровцев в оккупированном Донецке.
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