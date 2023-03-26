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Украинские артиллеристы завершают обучение на САУ AS90 в Британии (фото)

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Великобритания, Воскресенье 26 марта 2023 14:00
Украинские артиллеристы завершают обучение на САУ AS90 в Британии (фото) Фото: украинские артиллеристы завершают обучение на САУ AS90 в Британии (defenceimagery.mod.uk)
Автор: Елизавета Драбкина

Вторая группа украинских артиллеристов завершает обучение на 155-мм самоходной артиллерийской установке AS90 в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны.

Учеба украинских бойцов на AS90 проходит в специализированном заведении под контролем Королевской школы артиллерии и проводится офицерами и солдатами Королевского артиллерийского полка.

Отмечается, что более тысячи британских военных принимают участие в реализации программы, которая осуществляется на объектах Минобороны Британии на северо-западе, юго-западе и юго-востоке страны.

Добавим, что AS90 – это гибкая, высокоточная современная артиллерийская система, которая обеспечивает бронированную защиту своего экипажа и одновременно позволяет поражать цели на большом расстоянии.

Напомним, в Британии показали обучение украинских бойцов на танках Challenger 2.

К тому же, украинские защитники проходят обучение на ЗРК Samp-T в Италии.

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