Українські артилеристи показали, як ефективно "бахмутять" окупантів (відео)

Українські артилеристи атакували російських окупантів на Бахмутському напрямку. Захисники знищили міномет та боєкомплект ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 30-у окрему механізовану бригаду ім. князя Костянтина Острозького в Facebook.
Захисники знайшли та знешкодили мінометний розрахунок російських окупантів поблизу Бахмута.
Українська аеророзвідка зафіксувала, як ворог стріляє з міномета та потім ховає його. Росіяни намагалися замаскувати свій міномет та боєкомплект, проте окупантам не вдалося заховатися від українських воїнів.
"Артилерія 30 ОМБр ефективно "бахмутить" окупантів", - зазначили військові.
Нагадаємо, за минулу добу українські військові ліквідували 510 росіян, а також знищили 16 ББМ ворога.
Також у Нацгвардії повідомили, що захисники утримали життєво важливі шляхи на заході Бахмута.
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