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Украинские артиллеристы показали, как эффективно "бахмутят" оккупантов (видео)

Фото: артиллеристы на Бахмутском направлении уничтожили позицию оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские артиллеристы атаковали российских оккупантов на Бахмутском направлении. Защитники уничтожили миномет и боекомплект противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 30-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Константина Острожского в Facebook.

Защитники нашли и обезвредили минометный расчет российских оккупантов вблизи Бахмута.

Украинская аэроразведка зафиксировала, как враг стреляет из миномета и потом прячет его. Россияне пытались замаскировать свой миномет и боекомплект, однако оккупантам не удалось укрыться от украинских воинов.

"Артиллерия 30 ОМБр эффективно "бахмутит" оккупантов", - отметили военные.

Напомним, за минувшие сутки украинские военные ликвидировали 510 россиян, а также уничтожили 16 ББМ противника.

Также в Нацгвардии сообщили, что защитники удержали жизненно важные пути на западе Бахмута.

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