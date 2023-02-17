Українські артилеристи атакували позиції РФ та знищили ворожу піхоту (відео)

Українські артилеристи виявили позиції росіян та завдали по них удару. Частину окупантів вдалося ліквідувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
"Влучно відпрацював артилерійський дивізіон", - йдеться у повідомленні.
На відео можна побачити російську піхоту, по якій були відпрацювали українські артилеристи.
Зазначається, що це результат роботи 3 окремої штурмової бригади.
Нагадаємо, що українські військові знищили російський огнемет ТОС-1А "Сонцепьок".
Збройні сили України виявили ворожу артилерійську установку "Гіацинт" у Запорізькій області та знищили її.
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