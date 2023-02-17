Украинские артиллеристы атаковали позиции РФ и уничтожили вражескую пехоту (видео)

Украинские артиллеристы обнаружили позиции россиян и нанесли по ним удар. Часть окупантов удалось ликвидировать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ.
"Метко отработал артиллерийский дивизион", - говорится в сообщении.
На видео можно увидеть российскую пехоту, по которой отработали украинские артиллеристы.
Отмечается, что это результат работы 3-й отдельной штурмовой бригады.
Напомним, что украинские военные уничтожили российский огнемет ТОС-1А "Солнцепек".
Вооруженные силы Украины обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Гиацинт" в Запорожской области и уничтожили ее.
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