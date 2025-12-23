Українські АЕС знизили потужність генерації після нічного удару РФ, - Міненерго

"Внаслідок масованої атаки Російської Федерації на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність своєї генерації", - зазначив Некрасов.

За його словами, збільшення генерації атомних електростанцій до номінальних значень буде відбуватись поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворогом мережі.

"Це (удари РФ – ред.) грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки, що забезпечує власні потреби та видачу потужності атомними електростанціями, і воно не повинно залишатись поза увагою світової спільноти", - додав в.о. міністра енергетики України.

Удар РФ по енергетиці

За даними Міненерго, внаслідок нічної атаки на ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Також є зумовлені обстрілами знеструмлення на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті як тільки це дозволить безпекова ситуація.

Росіяни також атакували теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок обстрілів постраждало обладнання ТЕС.