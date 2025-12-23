Украинские АЭС снизили мощность генерации после ночного удара РФ, - Минэнерго

"Вследствие массированной атаки Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру атомные электростанции вынужденно снизили мощность своей генерации", - отметил Некрасов.

По его словам, увеличение генерации атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно, как только энергетики восстановят поврежденные врагом сети.

"Это (удары РФ - ред.) грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности, что обеспечивает собственные потребности и выдачу мощности атомными электростанциями, и оно не должно оставаться без внимания мирового сообщества", - добавил и.о. министра энергетики Украины.

Удар РФ по энергетике

По данным Минэнерго, в результате ночной атаки на утро почти полностью обесточены потребители в Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

Также есть обусловленные обстрелами обесточивания в Винницкой, Черниговской, Житомирской областях и в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы будут начаты как только это позволит ситуация с безопасностью.

Россияне также атаковали теплоэлектростанции ДТЭК, в результате обстрелов пострадало оборудование ТЭС.