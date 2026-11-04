Українські АЕС знизили потужність через атаки РФ

Атомні станції зменшили виробництво електрики через пошкодження електромереж. Потужності на них відновлюватимуть поступово.

Найважче зараз у Києві та області. Там серйозно пошкоджене обладнання, тому діють мережеві обмеження.

На Харківщині відбуваються аварійні відключення. Причина - пошкоджене обладнання та падіння напруги.

Без світла залишаються шість областей: Вінницька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Харківська та Херсонська.

У більшості регіонів діють погодинні графіки відключень. Для промисловості встановили обмеження потужності.

Що передувало

Як повідомляло РБК-Україна, екстрені відключення світла у Києві тривають понад добу.

Вони почалися вранці 3 листопада, а станом на 4 листопада, за даними ДТЕК, графіки погодинних вимкнень ще не діють.

Нагадаємо, 3 листопада Росія спрямувала три дрони на підстанцію, від якої залежить робота Хмельницької АЕС.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.