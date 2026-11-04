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Українські АЕС знизили потужність через атаки РФ

13:05 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: енергосистема під ударом (Getty Images)

Атомні електростанції України вимушено знизили потужність через російські атаки. Найважче зараз у Києві та області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу.

Атомні станції зменшили виробництво електрики через пошкодження електромереж. Потужності на них відновлюватимуть поступово.

Найважче зараз у Києві та області. Там серйозно пошкоджене обладнання, тому діють мережеві обмеження.

На Харківщині відбуваються аварійні відключення. Причина - пошкоджене обладнання та падіння напруги.

Без світла залишаються шість областей: Вінницька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Харківська та Херсонська.

У більшості регіонів діють погодинні графіки відключень. Для промисловості встановили обмеження потужності.

Що передувало

Як повідомляло РБК-Україна, екстрені відключення світла у Києві тривають понад добу.

Вони почалися вранці 3 листопада, а станом на 4 листопада, за даними ДТЕК, графіки погодинних вимкнень ще не діють.

Нагадаємо, 3 листопада Росія спрямувала три дрони на підстанцію, від якої залежить робота Хмельницької АЕС.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.

Також 3 листопада більша частина Ковеля залишилася без світла після влучання в об'єкт інфраструктури.

За словами міського голови Ігоря Чайки, водоканал перейшов на резервне живлення, а теплопостачання працює у звичайному режимі.

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