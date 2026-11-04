Українські АЕС знизили потужність через атаки РФ

Атомні електростанції України вимушено знизили потужність через російські атаки. Найважче зараз у Києві та області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов на брифінгу.
Атомні станції зменшили виробництво електрики через пошкодження електромереж. Потужності на них відновлюватимуть поступово.
Найважче зараз у Києві та області. Там серйозно пошкоджене обладнання, тому діють мережеві обмеження.
На Харківщині відбуваються аварійні відключення. Причина - пошкоджене обладнання та падіння напруги.
Без світла залишаються шість областей: Вінницька, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Харківська та Херсонська.
У більшості регіонів діють погодинні графіки відключень. Для промисловості встановили обмеження потужності.
Як повідомляло РБК-Україна, екстрені відключення світла у Києві тривають понад добу.
Вони почалися вранці 3 листопада, а станом на 4 листопада, за даними ДТЕК, графіки погодинних вимкнень ще не діють.
Нагадаємо, 3 листопада Росія спрямувала три дрони на підстанцію, від якої залежить робота Хмельницької АЕС.
Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль.
Також 3 листопада більша частина Ковеля залишилася без світла після влучання в об'єкт інфраструктури.
За словами міського голови Ігоря Чайки, водоканал перейшов на резервне живлення, а теплопостачання працює у звичайному режимі.