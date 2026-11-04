Украинские АЭС снизили мощность из-за атак РФ

Атомные электростанции Украины вынужденно снизили мощность из-за российских атак. Тяжелее всего сейчас в Киеве и области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов на брифинге.
Атомные станции уменьшили производство электричества из-за повреждения электросетей. Мощности на них будут восстанавливать постепенно.
Тяжелее всего сейчас в Киеве и области. Там серьезно повреждено оборудование, потому действуют сетевые ограничения.
В Харьковской области происходят аварийные отключения. Причина - поврежденное оборудование и падение напряжения.
Без света остаются шесть областей: Винницкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Харьковская и Херсонская.
В большинстве регионов действуют почасовые графики отключений. Для индустрии установили ограничение мощности.
Как сообщало РБК-Украина, экстренные отключения света в Киеве продолжаются более суток.
Они начались утром 3 ноября, а по состоянию на 4 ноября, по данным ДТЭК, графики почасовых отключений еще не действуют.
Напомним, 3 ноября Россия направила три дрона на подстанцию, от которой зависит работа Хмельницкой АЭС.
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль.
Также 3 ноября большая часть Ковеля осталась без света после попадания в объект инфраструктуры.
По словам городского головы Игоря Чайки, водоканал перешел на резервное питание, а теплоснабжение работает в обычном режиме.