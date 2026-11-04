Украинские АЭС снизили мощность из-за атак РФ

Атомные станции уменьшили производство электричества из-за повреждения электросетей. Мощности на них будут восстанавливать постепенно.

Тяжелее всего сейчас в Киеве и области. Там серьезно повреждено оборудование, потому действуют сетевые ограничения.

В Харьковской области происходят аварийные отключения. Причина - поврежденное оборудование и падение напряжения.

Без света остаются шесть областей: Винницкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Харьковская и Херсонская.

В большинстве регионов действуют почасовые графики отключений. Для индустрии установили ограничение мощности.

Что предшествовало

Как сообщало РБК-Украина, экстренные отключения света в Киеве продолжаются более суток.

Они начались утром 3 ноября, а по состоянию на 4 ноября, по данным ДТЭК, графики почасовых отключений еще не действуют.

Напомним, 3 ноября Россия направила три дрона на подстанцию, от которой зависит работа Хмельницкой АЭС.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмигаль.