UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська ППО ліквідувало ворожий розвідувальний безпілотник у Херсонській області

Фото: ворожий розвідувальний дрон "Оріон" було збило силами ПС ЗСУ (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Зарембо

Українські військові продовжують влучно збивати літальні апарати противника. Наразі збито російський БПЛА "Оріон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляє командування ПС ЗСУ, у Херсонській області сьогодні, 9 лютого, близько 15-ї години, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" ліквідовано ворожий розвідувально-ударний безпілотник "Оріон".

"За допомогою штатних оптичних засобів БПЛА "Оріон" здатний спостерігати за місцевістю та відшукувати цілі. Застосовуючи керовані ракети та авіабомби, може завдавати ударів по наземних цілях", - надаються у повідомленні характеристики збитого апарата.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що українські зенітники знищили БПЛА окупантів у Донецькій області.

Нагадаємо, українські прикордонники на Запорізькому напрямку приземлили російський розвідувальний дрон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України