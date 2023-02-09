Украинская ПВО ликвидировало вражеский разведывательный беспилотник в Херсонской области

Украинские военные продолжают метко сбивать летательные аппараты противника. Сегодня был сбит российский БПЛА "Орион".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.
Как сообщает командование ВС ВСУ, в Херсонской области сегодня, 9 февраля, около 15 часов силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован вражеский разведывательно-ударный беспилотник "Орион".
"С помощью штатных оптических средств БПЛА "Орион" способен наблюдать за местностью и отыскивать цели. Применяя управляемые ракеты и авиабомбы, может наносить удары по наземным целям", - даются в сообщении характеристики сбитого аппарата.
Сегодня РБК-Украина сообщало, что украинские зенитчики уничтожили БПЛА оккупантов в Донецкой области.
Напомним, украинские пограничники на Запорожском направлении приземлили российский разведывательный дрон.
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