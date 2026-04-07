UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Українське борошно завоювало ринок країни з однією з найпотужніших економік світу

00:10 07.04.2026 Вт
1 хв
Експорт борошна до Китаю це нова можливість для українського агросектору
aimg Юлія Маловічко
Фото: борошно з пшениці (з відкритих джерел)

Китай відкрив свій ринок для імпорту українського пшеничного борошна. Переговори щодо цього питання тривали мінімум три роки.

Про це заявив голова Державної служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук, передає РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.

"Сьогодні з Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні паном Ма Шенкуньом підписав міжнародну угоду, яка офіційно відкриває експорт українського пшеничного борошна до КНР", - написав Ткачук.

Схвалена угода передбачає протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог до пшеничного борошна. Протокол контролюватиме українська служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а з боку Китаю - Генеральна митна адміністрація.

Ще відомо, що схвалений документ встановлює чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва та експорту - від вирощування пшениці до постачання готової продукції на китайський ринок.

Перемовини про початок експорту борошна до Китаю вели як мінімум з 2023 року.

Як відомо, Україна постачає злакові культури багатьом країнам світу. Більше того, декілька років тому Україна посіла друге місце у рейтингу світових експортерів зерна. Випередили нас лише Сполучені Штати.

Експорт зернових в Україні зріс ще в 2018 році.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
