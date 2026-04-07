Українське борошно завоювало ринок країни з однією з найпотужніших економік світу

Китай відкрив свій ринок для імпорту українського пшеничного борошна. Переговори щодо цього питання тривали мінімум три роки.
Про це заявив голова Державної служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук, передає РБК-Україна з посиланням на його допис в Facebook.
"Сьогодні з Надзвичайним і Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні паном Ма Шенкуньом підписав міжнародну угоду, яка офіційно відкриває експорт українського пшеничного борошна до КНР", - написав Ткачук.
Схвалена угода передбачає протокол інспекційних, фітосанітарних та санітарних вимог до пшеничного борошна. Протокол контролюватиме українська служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, а з боку Китаю - Генеральна митна адміністрація.
Ще відомо, що схвалений документ встановлює чіткі та прозорі вимоги до всіх етапів виробництва та експорту - від вирощування пшениці до постачання готової продукції на китайський ринок.
Перемовини про початок експорту борошна до Китаю вели як мінімум з 2023 року.
Як відомо, Україна постачає злакові культури багатьом країнам світу. Більше того, декілька років тому Україна посіла друге місце у рейтингу світових експортерів зерна. Випередили нас лише Сполучені Штати.
Експорт зернових в Україні зріс ще в 2018 році.