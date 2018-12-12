В Украине вырос экспорт зерновых

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С начала года было экспортировано свыше 20,6 млн тонн

Украина экспортировала свыше 20,6 млн тонн зерновых культур с начала 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Держпродспоживслужбы.

Как отмечается, было экспортировано более 9,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - почти 6 млн тонн, фуражной - более 3,7 млн тонн), ячменя - 3 млн тонн, кукурузы - свыше 7,3 млн тонн.

Также сообщается, что за аналогичный период прошлого года было экспортировано более 19 млн тонн зерновых, в том числе свыше 10,7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - 5,9 млн тонн и фуражной пшеницы - более 4,8 млн тонн), ячменя - более 3,6 млн тонн, кукурузы - 4,1 млн тонн).

Кроме того, с начала 2018 года было экспортировано свыше 2,8 млн тонн масличных культур, что соответствует прошлогоднему уровню.

Напомним, экспорт товаров из Украины за январь-сентябрь 2018 года составлял 34551,1 млн долларов, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, импорт вырос на 16,1% до 41019,8 млн долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что объем внешней торговли товарами Украины со странами ЕС в январе-ноябре 2018 года составил 40,512 млрд долларов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года (35,892 млрд долларов).