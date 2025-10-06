Українська журналістка та військова народила первістка у 46 років: перше фото малюка

Українська журналістка, поетеса, громадська діячка та старший лейтенант ЗСУ Олена Білозерська у 46 років вперше стала мамою.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на її повідомлення у Facebook.
Жінка поділилася першою світлиною з малюком і розповіла, що стала мамою сина.
"Хто в 46 років, під час війни, зважився на первістка - той я. Синочок Павлусь прийшов у цей світ. 3700 г, 54 см. Побажайте моїй дитині - самі знаєте чого", - написала Білозерська.
У коментарях користувачі привітали Білозерську з народженням сина та побажали здоров’я їй і малюку.
Коментарі під дописом Олени Білозерської (скриншот зі сторінки Олени Білозерської)
Олена Білозерська - українська журналістка, блогерка, поетеса, громадська діячка та старший лейтенант Збройних Сил України. З 2014 року бере участь у російсько-українській війні: спершу як снайпер у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор" та Української добровольчої армії, а з 2018 року - офіцер ЗСУ.
У 2018-2020 роках служила в складі 503 батальйону морської піхоти на посаді командира взводу самохідних артилерійських установок. 24 лютого 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення РФ, повернулася на службу у ЗСУ, наприкінці 2022 року доєдналася до спецпідрозділу "Артан" на позицію снайпера. Від весни 2023 року переведена на не бойову посаду через стан здоров’я. Зараз Олена створює портрети полеглих українських захисників і захисниць, які публікує на своїй сторінці у Facebook.
У 2018 році нагороджена орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Раніше РБК-Україна писало, що у родині українського актора Володимира Ращука та акторки Вікторії Білан-Ращук 5 жовтня народився син Ярема. Це друга дитина пари. Вікторія поділилася першою світлиною малюка в Instagram, де фоловери привітали родину та побажали здоров’я новонародженому.
Також ми розповідали, що ведуча Інна Шевченко вперше стала мамою. 3 жовтня у неї народився син від чоловіка-француза Лорана Жаві. Зірка показала перше фото малюка в Instagram, а підписники привітали її та побажали здоров’я новонародженому. Для Інни це перша дитина, народжена після третього ЕКО у 46 років.