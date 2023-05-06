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Українська збірна лучників здобула ще три медалі на першому етапі молодіжного КЄ

Фото: українки вибороли ще три медалі (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 травня, збірна України здобула ще три медалі на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука, що проходив у словенському місті Чатеж

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

В індивідуальних змаганнях серед кадетів Дар’я Коваль виборола "Срібло", а Ольга Чеботаренко тим часом стала бронзовою призерко. У змаганнях серед юніорів на третю сходинку п’єдесталу пошани також піднялася Дзвеніслава Черник.

У скарбничці збірної України за день до завершення етапу Кубка Європи вже шість нагород:

  • одна золота;
  • одна срібна;
  • та чотири бронзові.

Нагадаємо, вчора українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Крім того, 21 квітня, українські борчині на чемпіонаті Європи вибороли дві золоті та одну бронзову нагороду.

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