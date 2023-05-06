Украинская сборная лучников получила еще три медали на первом этапе молодежного КЕ

Сегодня, 6 мая, сборная Украины завоевала еще три медали на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука, который проходил в словенском городе Чатеж
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.
В индивидуальных соревнованиях среди кадетов Дарья Коваль завоевала "Серебро", а Ольга Чеботаренко тем временем стала бронзовым призером. В соревнованиях среди юниоров на третью ступеньку пьедестала почета также поднялась Дзвенислава Черник.
В копилке сборной Украины за день до завершения этапа Кубка Европы уже шесть наград:
Напомним, вчера украинки поднялись на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.
Кроме того, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.
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