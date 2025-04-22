Українська в Туреччині: два відомі музеї запустили аудіогіди для туристів

У Туреччині в Археологічному музеї Стамбула та Музеї Трої в Чанаккале запрацювали україномовні аудіогіди. Вони стали частиною міжнародної ініціативи зі створення українських аудіогідів у провідних культурних установах світу.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Офіс президента.
Археологічний музей Стамбула є першим офіційним музеєм Османської імперії та Туреччини й налічує близько мільйона експонатів. Музей Трої, у свою чергу, присвячений легендарному місту, історичне існування якого було доведено понад сто років тому.
Загалом у світі працює вже 99 україномовних аудіогідів у 52 країнах. У Туреччині таких - десять. Більшість із них запрацювали протягом останніх трьох років. Ініціатива реалізується зокрема за участю Офісу першої леді України Олени Зеленської.
Раніше РБК-Україна писало, що у Канаді сталася пожежа в Селі спадщини української культури - музеї просто неба поблизу Едмонтона, провінція Альберта. Вогонь охопив кілька споруд, що відтворюють побут українських переселенців кінця XIX - початку XX століття. Причиною загоряння стало поширення вогню з прилеглого поля. У районі інциденту провели евакуацію населення.
Водно час на території нашої країни Росія викрала понад 1,7 мільйона одиниць української культурної спадщини, включаючи археологічні знахідки та музейні колекції, і продає їх на чорному ринку. Завдяки міжнародній співпраці, частину цих артефактів вдалося повернути. Україна також запровадила санкції проти осіб, причетних до розкрадання культурних цінностей.
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