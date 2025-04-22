Украинский в Турции: два известных музея запустили аудиогиды для туристов

Археологический музей Стамбула является первым официальным музеем Османской империи и Турции и насчитывает около миллиона экспонатов. Музей Трои, в свою очередь, посвящен легендарному городу, историческое существование которого было доказано более ста лет назад.

Всего в мире работает уже 99 украиноязычных аудиогидов в 52 странах. В Турции таких - десять. Большинство из них заработали в течение последних трех лет. Инициатива реализуется в частности при участии Офиса первой леди Украины Елены Зеленской.