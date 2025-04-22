Украинский в Турции: два известных музея запустили аудиогиды для туристов

В Турции в Археологическом музее Стамбула и Музее Трои в Чанаккале заработали украиноязычные аудиогиды. Они стали частью международной инициативы по созданию украинских аудиогидов в ведущих культурных учреждениях мира.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Археологический музей Стамбула является первым официальным музеем Османской империи и Турции и насчитывает около миллиона экспонатов. Музей Трои, в свою очередь, посвящен легендарному городу, историческое существование которого было доказано более ста лет назад.
Всего в мире работает уже 99 украиноязычных аудиогидов в 52 странах. В Турции таких - десять. Большинство из них заработали в течение последних трех лет. Инициатива реализуется в частности при участии Офиса первой леди Украины Елены Зеленской.
Ранее РБК-Украина писало, что в Канаде произошел пожар в Деревне наследия украинской культуры - музее под открытым небом вблизи Эдмонтона, провинция Альберта. Огонь охватил несколько сооружений, воссоздающих быт украинских переселенцев конца XIX - начала XX века. Причиной возгорания стало распространение огня с близлежащего поля. В районе инцидента провели эвакуацию населения.
В то же время на территории нашей страны Россия похитила более 1,7 миллиона единиц украинского культурного наследия, включая археологические находки и музейные коллекции, и продает их на черном рынке. Благодаря международному сотрудничеству, часть этих артефактов удалось вернуть. Украина также ввела санкции против лиц, причастных к хищению культурных ценностей.
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