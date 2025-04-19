У Канаді палає унікальний музей української культури (фото)

Унікальний музей української культури поблизу канадського міста Едмонтон охопив вогонь. Пожежа перекинулася на музей з сусіднього поля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Королівської канадської кінної поліції у провінції Альберта.

Поліція підтвердила, що полум’я дісталося будівель Села спадщини української культури, розташованого поблизу міста Едмонтон у провінції Альберта. Через сильне задимлення жителів найближчого району закликали уникати небезпечної зони та обирати інші маршрути для пересування.

Надзвичайники також оголосили тимчасову евакуацію мешканців, однак згодом її скасували, оскільки загрозу локалізували.

Причиною займання музею стала пожежа на полі, яка стрімко перекинулася на споруди. Що саме спричинило займання трави - поки не повідомляється

Село спадщини української культури - це унікальний історичний музей просто неба, де збережені оригінальні українські домівки, які належали першим переселенцям у Канаді. В експозиції показано побут українців з 1892 до 1930 років.

Фото: пожежа охопила Село спадщини української культури у Канаді (x.com/BvilleNouvelle)