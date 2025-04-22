Українська в Туреччині: два відомі музеї запустили аудіогіди для туристів

У Туреччині в Археологічному музеї Стамбула та Музеї Трої в Чанаккале запрацювали україномовні аудіогіди. Вони стали частиною міжнародної ініціативи зі створення українських аудіогідів у провідних культурних установах світу.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Офіс президента.

Археологічний музей Стамбула є першим офіційним музеєм Османської імперії та Туреччини й налічує близько мільйона експонатів. Музей Трої, у свою чергу, присвячений легендарному місту, історичне існування якого було доведено понад сто років тому. Загалом у світі працює вже 99 україномовних аудіогідів у 52 країнах. У Туреччині таких - десять. Більшість із них запрацювали протягом останніх трьох років. Ініціатива реалізується зокрема за участю Офісу першої леді України Олени Зеленської.