Українська сенсація: 17-річна бігунка здобула нагороду на 100 метрів чемпіонату Європи U20

Шлях українки на змаганнях

У серпні 2025 року в Тампере триває юніорський чемпіонат Європи з легкої атлетики, де українські спортсмени змагаються за нагороди континентальної першості. Степанюк здобула першу нагороду, адже показала час 11.53 секунди.

Степанюк пробилася у фінал після перемоги у своєму півфінальному забігу, де встановила особистий рекорд - 11.50 секунди.

У вирішальному раунді вона не змогла поліпшити свій найкращий час, але зуміла завоювати “бронзу”.

На старті дистанції українка трималася третьою, проте на 70 метрах опустилася на четверте місце.

Однак на заключних метрах Уляна збільшила темп і випередила конкуренток, фінішуючи з результатом 11.53 секунди.

Перемогу у забігу святкувала італійка Келлі Дуалла, яка показала 11.22 секунди. Друге місце посіла британка Мабел Аканде з часом 11.41.

Історична "бронза" та плани збірної України

Ця "бронза" стала першою для України на дистанції 100 метрів у рамках юніорського чемпіонату Європи та першою медаллю збірної на цьогорічних змаганнях.

Змагання у Тампере триватимуть з 7 по 10 серпня, де розіграють 44 комплекти нагород.

Нагадаємо, що у 2023 році Україна здобула чотири медалі та посіла десяте місце у медальному рейтингу. Найкращі результати збірної були у 2009 та 2017 роках, коли команда займала третю сходинку.